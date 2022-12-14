Petrol
81.95
1.57%
Euro
19.8541
0.20%
Dolar
18.6309
-0.06%
Altın
1.083
-0.12%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
341.586
2.03%
BTXN Coin
5.30
5.57%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Hande Erçel gecenin karanlığında iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Nefesler tutuldu

    Ablası Gamze Erçel ile tatile çıkan Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınladı. Keyfili bir tatil geçiren Hande, güzelliğiyle tam not aldı.
    • 14.12.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel gecenin karanlığında iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Nefesler tutuldu

    Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve Güneşin Kızları ile hayatımıza giren Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti.

    Annesinin kaybından sonra uzun süre kendisine gelemeyen ve son olarak Sen Çal Kapımı ile ününe ün katan Erçel, bu defa yeğeninin acısı ile sarsıldı.

    Yeğeni Aylin Mavi'nin kanser olduğu ortaya çıkan ve sağlık sorunlarından dolayı Amerika'daki oyunculuk eğitimini askıya alan Erçel, ablasının yanından ayrılmıyor.

    Ablası ve yeğeni ile sık sık vakit geçiren Erçel, Disney Plus projesi ile yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Yoğun iş temposuna girmeden önce yaşadıkları zorlu süreci geride bırakmak isteyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile tatile çıktı.

    Ablası Gamze Erçel ile keyifli vakit geçiren Hande Erçel, bol bol fotoğraf çekmeyi ve çektirmeyi ise ihmal etmedi.

    Tatilden çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunmak için sosyal medyaya atan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

    Hande Erçel'in tatili

    Ablası Gamze Erçel'le Avrupa tatiline çıkan Hande Erçel, iddialı stiliyle Instagram'ı kasıp kavurdu. Erçel, bir sonraki paylaşımında ceketinin içine büstiyer giydi.Güzel oyuncunun maskülen stilini Pınar Altuğ, Murat Ceylan, Cemal Can Canseven gibi ünlü isimler de beğendi.

    Şu sıralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Erçel, Kerem Bürsin ile çıkan aşk iddialarını ise geçtiğimiz günlerde yalanladı.

    Hande Erçel gecenin karanlığında iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Nefesler tutuldu #1

    Hande Erçel gecenin karanlığında iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Nefesler tutuldu #2

    Hande Erçel gecenin karanlığında iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Nefesler tutuldu #3


    Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi
    3. Sayfa

    Evlat nöbetine katılan aile sayısı 342’ye yükseldi

    Faslı taraftarlar Fransa maçına akın ediyor
    Dünya Kupası

    Faslı taraftarlar Fransa maçına akın ediyor

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir