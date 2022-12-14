Hande Erçel gecenin karanlığında iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Nefesler tutuldu

Ablası Gamze Erçel ile tatile çıkan Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınladı. Keyfili bir tatil geçiren Hande, güzelliğiyle tam not aldı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve Güneşin Kızları ile hayatımıza giren Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti.

Annesinin kaybından sonra uzun süre kendisine gelemeyen ve son olarak Sen Çal Kapımı ile ününe ün katan Erçel, bu defa yeğeninin acısı ile sarsıldı.

Yeğeni Aylin Mavi'nin kanser olduğu ortaya çıkan ve sağlık sorunlarından dolayı Amerika'daki oyunculuk eğitimini askıya alan Erçel, ablasının yanından ayrılmıyor.

Ablası ve yeğeni ile sık sık vakit geçiren Erçel, Disney Plus projesi ile yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yoğun iş temposuna girmeden önce yaşadıkları zorlu süreci geride bırakmak isteyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile tatile çıktı.

Ablası Gamze Erçel ile keyifli vakit geçiren Hande Erçel, bol bol fotoğraf çekmeyi ve çektirmeyi ise ihmal etmedi.

Tatilden çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunmak için sosyal medyaya atan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Hande Erçel'in tatili

Ablası Gamze Erçel'le Avrupa tatiline çıkan Hande Erçel, iddialı stiliyle Instagram'ı kasıp kavurdu. Erçel, bir sonraki paylaşımında ceketinin içine büstiyer giydi.Güzel oyuncunun maskülen stilini Pınar Altuğ, Murat Ceylan, Cemal Can Canseven gibi ünlü isimler de beğendi.

Şu sıralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Erçel, Kerem Bürsin ile çıkan aşk iddialarını ise geçtiğimiz günlerde yalanladı.