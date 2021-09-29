Hande Erçel kırmızı ruju ile takipçilerini mest etti!

Hande Erçel kırmızı ruju ile takipçilerini mest etti!

Güzelliği ile dikkati çeken Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Erçel son paylaştığı kareler ve kırmızı ruju ile takipçilerinden tam not aldı.

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkati çekiyor.

Instagram'da 24,6 milyon takipçisi olan ve fotoğrafları bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilen Erçel, sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Takipçileri için birbirinden güzel ve özel fotoğraf paylaşan Erçel, Kerem Bürsin ile olan karelerini ise yayınlamayı tercih etmiyor.

Kerem Bürsin ile aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erçel, bugün paylaştığı karelerle ise takipçilerinin beğenisini bir kez daha kazandı.

HANDE ERÇEL'DEN YENİ KARELER

Instagram hesabı üzerinden günlük hayatından kesitler paylaşan Erçel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu, yaz aylarında çekilen karelerini paylaştı. İddialı kırmızı ruju ve bronz teniyle dikkat çeken Erçel'in yeni pozlarına beğeni yağdı.