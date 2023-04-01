Hande Erçel Milano'ya çıkarma yaptı! Gece pozları sosyal medyayı uçurdu: "Hakan'ın kalbine inmiştir" Soın zamanların popüler isimlerden olan Hande Erçel, Milano'ya gitti. Milano'da çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hande, 30 Milyon takipçisinden övgü dolu yorumlar aldı.

24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Hande Erçel, son zamanların ne popüler isimlerinden birisi oldu.

Instagram'da 30 Milyon takipçi sayısına ulaşan Hande, Sabancıların oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Hakan Sabancı'nın aşk listesi oldukça kabarık ancak iki ismin mutlu olduğu ve sık sık birlikte tatile çıktıkları görüldü.

Mutlu bir beraberliği olan Hande Erçel, son zamanlarda Instagram paylaşımlarını da artırmaya başladı.

Instagram'da aktif olmaya ve fotoğraf paylaşmaya başlayan Erçel, bir davet üzerine Milano'ya gitti.

Milano'da çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Erçel'e, "Adeta Milano'ya çıkarma yapmış" yorumları geldi.

Hande Erçel şov yaptı

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Erçel, Milano'da şov yaptı. Zayıflığıyla dikkati çeken Hande, sosyal medya paylaşımlarıyla büyüledi.

Kusursuz fiziğine giydiği cesur tulumu ile dikkati çeken Hande Erçel'e Hakan Sabancı ile ilgili yorumlar yapıldı.

Hande Erçel'e yapılan yorumlar arasında, "Bu pozlar karşısında Hakan'ın kalbine inmiştir" ifadeleri de yer aldı.