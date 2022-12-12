Hande Erçel, Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı son karesi ile olay oldu. Siyah sütyeni ile poz veren Hande, güzelliği ile hayranlarının başını döndürdü.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, hayatımıza Güneşin Kızları'nda hayat verdiği Selin karakteri ile girdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Erçel, Selin karakteri sayesinde ünlenmeye başladı.

Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdığı sırada güzelliği ile günlerce gündem olan Erçel, akabinde Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ekrana çıktı.

Bu dizide Hayat karakteri ile ününü katlayan Erçel, Azize dizisinde oyunculuğu nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

O dönem "bazlama" olarak sosyal medyada capsleri yapılan ve oyunculuğu kötü bulunan Erçel, TRT'de Halka dizisine başladı.

Bu dizinin çekimleri sırasında uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande, zor dönemler geçirdi.

Yaşadığı zor günleri ailesine yaslanarak atlatmaya çalışan Hande Erçel, FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı ile geri döndü.

Kerem Bürsin ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Hande Erçel, bu dizi sayesinde sosyal medya üzerinden rekor kırdı.

Aşkları ve dizileri ile çok konuşulan Erçel, dün gece yine gündemdeydi. Sosyal medyadan bir karesini yayınlayan oyuncu, olay oldu.

Hande Erçel tarzı

Instagram'ın hikaye kısmından sütyenli bir karesini paylaşan Hande Erçel, güzelliği ile baş döndürdü. Şu sıralar yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığından dolayı sık sık ailesi ile vakit geçiren Erçel, arkadaşlarını da ihmal etmiyor.

Katıldığı bir yemekten paylaştığı kare ile rekor kıran oyuncuya, çok sayıda övgü dolu yorumlar geldi. Hande Erçel'in hayranları, "Çıldırmalık bir kare" notunu düştü.

Sosyal medya üzerinden takipçi sayısı en fazla olan Türk ünlüler arasında yer alan Erçel, ekranlara döneceğinin de sinyalini verdi. Yeniden projeleri okumaya başladığını söyleyen oyuncu, Amerika'da almak istediği oyunculuk eğitimini ise yeğeninin sağlık durumundan dolayı askıya aldığını söyledi.