Hande Erçel son Instagram pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi' Hande Erçel verdiği iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Hande Erçel'in son Instagram paylaşımı..

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Ünlü oyuncu Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 30.9 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da tatil yapan Hande Erçel son paylaşımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun Instagram pozları sosyal medyada gündeme oturdu. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o kareler binlerce beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in son Instagram pozları..