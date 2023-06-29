Hande Erçel transparan elbisesiyle şov yaptı, beğeni butonu çöktü! "Alev aldı buralar" Hakan Sabancıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, transparan elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü oyuncunun cesur pozlarına beğeni ve yorum yağmuru geldi.

Hakan Sabancıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, son paylaşımıyla bir kez daha gündemde!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Sabancıoğlu ile yurt dışı tatiline çıkan Hande Erçel, bu kez cesur pozlarıyla gündeme geldi.

Birbirinden iddialı pozlarıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, kusursuz fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Transparan elbisesiyle nefes kesti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez de cesur transparan elbisesiyle ortalığı yaktı kavurdu.

Hayranlarının kalplerini fetheden ünlü oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Hande Erçel’in göz kamaştıran pozları…

Ünlü oyuncunun cesur pozlarına, "İtalya'nın kraliçesi", "Alev aldı buralar", "Bu güzellik abartı" gibi yorumlar geldi.