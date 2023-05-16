Hande Erçel transparan giydi, görenin nevri döndü! Mini eteğine alevler yağdı: "Biliyorsun bu işi" Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullanan ve bu sayede dikkatleri de üzerine çeken Hande Erçel, bir çekimden pozlarını paylaştı. Transparan giyinen Erçel, mini etekli poz verdi.

24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Hande Erçel, Güneşin Kızları'nda hayat verdiği Selin karakteri ile tanındı.

Dizideki rolü, oyunculuğu ve güzelliğim ile kısa sürede tanınmaya başlayan oyuncu, Türkiye'nin sevilen isimleri arasında başı çekiyor.

Sayısız projede oynayan Erçel, şu sıralar ise Hakan Sabancı ile yaşadığı aşktan dolayı gündemden düşmüyor.

Sık sık tatile çıkan ikilinin aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Erçel ise kariyerine yeni projeler ekliyor.

Bir çekim için kamera karşısına geçen Hande Erçel, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken Erçel, aşk hayatıyla olduğu kadar cesur pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Transparan giyinen güzel oyuncu, mini etekli pozuyla adeta büyüledi.

Hande'den cesur pozlar

Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptıran Hande Erçel, son zamanlarda sosyal medyasını bir hayli aktif kullanıyor.

Paylaşımlarını artıran oyuncu, bu sayede de hayranlarını mutlu ediyor. Hayranları ise Erçel'in attığı her kareye, övgü dolu yorumlar yapıyor.

Hayranlarının kalbini çalan Erçel, yeni bir poz daha yayınladı. 29 yaşındaki ünlü ismin pozlarına takipçileri, "Yaktın yıktın yine", "Çok iyi çok", "Çok güzelsin", "Bir kadına her şey mi yakışır", "Güzellik kraliçesi" yorumlarında bulundu.

Birçok reklam projesine imza atan Erçel, yeni dizi İki Yabancı ile de ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu yeni dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.