Hande Erçel vücudunu fileyle sardı, takipçileri gözünü alamadı! "Güzellik savcısı" Hande Erçel'in bikini üstüne tercih ettiği file kombini, dikkatleri çekti.

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Güzel oyuncu Hande Erçel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda olan Erçel, izleyicilerin yakın merceğinde.

Instagram'ın tozunu attıran Hande Erçel, her karesiyle gündem oluyor.

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'i görenler beğenmeden geçemiyor.

Hande Erçel fileli

29 yaşındaki Hande Erçel, fiziğini gözler önüne seren tercihlerden vazgeçmiyor.

Bikini üstüne file bir elbise tercih eden Erçel, görenleri hayran bıraktı.

32 milyon takipçili güzel oyuncuya, "Çok güzelsin", "Fizik kadın", "Hakan Sabancı şanslı", "Ne yaptın Leyla Savcı" gibi yorumlar geldi.