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- Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!
- 15.07.2022 - 15:56
Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.
Ablası kadar konuşulan Gamze Erçel, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.
Şimdilerde sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapan Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın davetine katıldığı siyah elbisesiyle gündem olmuştu.
Yaz aylarının gelmesiyle tatil karelerini paylaşmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki renkli pozlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor...
Gamze Erçel, bu sefer de son pozuyla olay yarattı...
Sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaşan Erçel, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.