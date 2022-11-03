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    • Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:"Maşallah diyor insan"

    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:"Maşallah diyor insan"

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ünlü ismin derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı.
    • 03.11.2022 - 16:55
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    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan'

    Daha önce Halka, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi pek çok farklı yapımda rol aldığı bilinen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'nin hastalığını sosyal medya üzerinden açıklamış ve bu gelişmeyle sevenlerini üzmüştü. Kızının tedavisine devam edildiğini  de duyuran isme sevenlerinden destek yağmıştı.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #1

    Gamze Erçel'in derin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

    18 Ocak 1992 doğumlu olduğu bilinen 30 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'yle verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Kızıyla deniz kenarında poz veren Erçel, dekolteli pozlarıyla da beğeni almıştı.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #2

    "Maşallah diyor insan"

    Erçel, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Kahverengi ve krem takımıyla poz veren ünlü isme, "Bu ne güzellik?" , "Abla kardeş büyülüyorsunuz", "Maşallah diyor insan" yorumları geldi.

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #3

    İşte Gamze Erçel'in çok konuluşan ve beğenilen bazı fotoğrafları...

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #4

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #5

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #6

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #7

    Hande Erçel in ablası Gamze Erçel den derin göğüs dekolteli poz! Ünlü isme yorum yağdı:'Maşallah diyor insan' #8


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