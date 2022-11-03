Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ünlü ismin derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Daha önce Halka, Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı gibi pek çok farklı yapımda rol aldığı bilinen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Erçel, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'nin hastalığını sosyal medya üzerinden açıklamış ve bu gelişmeyle sevenlerini üzmüştü. Kızının tedavisine devam edildiğini de duyuran isme sevenlerinden destek yağmıştı.

Gamze Erçel'in derin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

18 Ocak 1992 doğumlu olduğu bilinen 30 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'yle verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Kızıyla deniz kenarında poz veren Erçel, dekolteli pozlarıyla da beğeni almıştı.

"Maşallah diyor insan"

Erçel, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Kahverengi ve krem takımıyla poz veren ünlü isme, "Bu ne güzellik?" , "Abla kardeş büyülüyorsunuz", "Maşallah diyor insan" yorumları geldi.

İşte Gamze Erçel'in çok konuluşan ve beğenilen bazı fotoğrafları...