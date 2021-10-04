Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu! Her an yanında...

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Annesinin ardından yıkılan Erçel'in annesini unutmadığı ve telefon ekranına fotoğrafını koyduğu görüldü.

Sen Çal Kapımı dizisinde "Eda" karakterine hayat veren ve Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor.

Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle ise adından söz ettiriyor.

Güzelliği ile dikkati çeken Erçel, 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti.

Annesinin kaybından sonra Hande ve ablası oldukça zor günler geçirirken, Gamze Erçel kızına Aylin ismini verdi.

ANNESİNİN FOTOĞRAFI TELEFON EKRANINDA

Hande Erçel geçtiğimiz gün spordan çıkışta görüntülendi.

Erçel'in bu sırada telefonu görüntülendi. Oyuncunun telefonunun ekranında kaybettiği annesiyle olan fotoğrafının yer alması herkesi duygulandırdı.