Hande Erçel'in ev pozları hayranlarını büyüledi Ablası Gamze Erçel'e poz veren Hande Erçel, doğallığı ve güzelliğiyle hayranlarının beğenisini kazandı. Erçel'in ev tarzına yorum yağdı.

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Hande Erçel, yaklaşan dizisi "Bambaşka Biri" ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanırken, sosyal medya hesaplarından yaptığı ev paylaşımıyla büyük ilgi topladı.

Evini 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilen Erçel'in lüks yaşam tarzı da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun güzellik ve şıklığı da hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

Sık sık paylaştığı pozlar ve videolarla takipçilerini büyüleyen Hande Erçel, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.

Son pozlarını ablası çekti

Şu sıralar Hakan Sabancı ile beraber olan Erçel, evinden yeni fotoğraflarını yayınladı.

Güzel oyuncu fotoğraflarda evcil hayvanlarına da yer verdi. Doğal haliyle ablasına poz veren Hande Erçel'e yorum yağdı.

29 yaşındaki ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Zehra Güneş, Cansu Tosun, Zeynep Bastık da yer aldı.