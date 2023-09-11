Hande Erçel'in Göz Kamaştıran Malikanesi Bambaşka Biri dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hande Erçel, evini baştan aşağı yeniledi. Sık sık paylaşım yaptığı malikanesinde sıcak tonları tercih eden Erçel, ev modunda pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.

ensonhaber.com Hande Erçel, 2015 yılında Miss Cilivalition of the Word yarışmasında ikinci olarak adını duyurmaya başladı. 2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Hande Erçel, kariyerinin zirvesini yaşıyor. Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, yeni projesiyle ekranlarda yerini alıyor. Burak Deniz ile "Bambaşka Biri" dizisinde rol alan Hande Erçel, izleyicilerin merceğine girdi. Şimdilerde Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel'in evi merak konusu oldu. Erçel malikanesi Erçel, sosyal medyadaki bir paylaşımına "İnsanın mimar arkadaşı olmasın sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum" notunu düşmüştü. 2 yıl önce 10 milyon değerindeki evini satın alan Hande Erçel, baştan sona dekore etti. Milyonlar harcağını evini zevkine göre döşeyen Erçel, sıcak tonları tercih etti. Sanat ve lüksün buluştuğu malikanesinde Hande Erçel'den sıkça ev pozları geliyor. İşte Hande Erçel'in evinden kareler...

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