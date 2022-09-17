Hande Erçel'in yeğeninden yürek burkan haber! Annesi gibi kanser...

Güzel oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle bilinen yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisi sayesinde hayatımıza girdi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'den yürek burkan bir haber geldi.

Erçel'e benzerliğiyle bilinen yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Küçük Mavi'nin hastalığı, karnında oluşan şişlik sonucu ortaya çıktı.

Anne ve babası bu gerçeği kızlarını, şüphe üzerine hastaneye götürerek öğrendi.

Bu bilgi, "Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Arto tarafından verildi. Haberi duyan izleyiciler ise şoke oldu.