Hande Sarıoğlu annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Güzelliğini annesinden almış' Hande Sarıoğlu'nun anneler günü paylaşımı beğeni topladı. Ailesi ile pozlarını paylaşan Hande Sarıoğlu takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o kareler..

Hande Sarıoğlu sosyal medyada zaman zaman ailesi ile olan pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Hande Sarıoğlu Anneler Günü paylaşımı ile gündeme geldi.

Hande Sarıoğlu instagram hesabından annesi ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucunun annesiyle olan benzerliği büyük dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu'nun annesiyle olan pozuna yüzlerce yorum geldi. Sarıoğlu paylaşımına "Anneler günüm.. Çok şükür, bin şükür sizi bana vereneee" notunu ekledi.

İşte Hande Sarıoğlu'nun Anneler Günü paylaşımı..