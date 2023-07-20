Hande Sarıoğlu bikinili pozlarını paylaştı! O kareler sosyal medyayı salladı.. Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ünlü ismin son Instagram pozları..

Sosyal medyanın popüler isimlerinin başında gelen Hande Sarıoğlu iddialı paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Birbirinden iddialı pozları ile gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu'nun yaptığı her paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündeme geliyor.

Fiziği ve güzelliği ile beğeni toplayan Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 551 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu son olarak paylaştığı bikinili kareler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bodrum'da tatilde olan Sarıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

Paylaşımına "Müsaadenizle sıra bende" notunu ekleyen Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları..