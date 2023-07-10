Hande Sarıoğlu cesur sırt dekoltesiyle Instagram'ı yaktı geçti! 'Yerli Wanda Nara' Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ünlü ismin o pozu..

Ünlü sunucu hande Sarıoğlu yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı son paylaşım ile gündeme oturdu.

Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 553 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme gelirken son olarak cesur sırt dekoltesiyle paylaştığı kareler dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu'nun o pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..