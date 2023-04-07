Hande Sarıoğlu cüretkarlığını konuşturdu! Barbie akımına uydu, o pozu nefes kesti: "Yapıyorsun bu sporu" Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, yine cesurluğunu konuşturdu. Sarıoğlu Barbie akımına uydu. Havalı tarzıyla poz veren güzel spiker sosyal medyadaki yorumlara "Şimdi Ken’ler düşünsün" yanıtını verdi.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, i İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Başarılı isim mezun olduktan sonra okuduğu bölümden farklı bir yön çizdi ve Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Spikerlik yapan başarılı isim Habertürk ekranlarından ise dans videosu nedeniyle gönderildiğini açıkladı.

Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu ile ünlendi ve uzun süre de konuşuldu.

Şimdilerde Ertan Süzgün ile Youtube üzerinden yayınlar yapan Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkati çekiyor.

Son olarak Barbie pozu veren Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı bir kez daha salladı.

Barbie Hande

"Arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" diyerek iddialı açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu son olarak Barbie akımına uydu.

Siyah transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen spiker "Hem harbi hem Barbie" dedi.

Hayranlarından beğeni yorumları alan Hande Sarıoğlu bir takipçisine de "Şimdi Ken’ler düşünsün" yanıtını verdi.