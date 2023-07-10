Hande Sarıoğlu cüretkarlığını konuşturdu! Bikini üstüyle sokaklarda:

Hande Sarıoğlu'nun pozları ve söylemleri konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Sarıoğlu, yaza da hızlı başladı. aylarını açan ve güneşe çıkan Hande Sarıoğlu, yandı.

Bikini üstüyle dolaşan Hande, o kareleri sosyal medyadan paylaştı.

"Haşlandım" dedi

Sosyal medyadan eğlenceli anlarını paylaşan Hande Sarıoğlu, arkadaşının evine gitti.

Siyah bikini üstüyle video çeken Sarıoğlu, arkadaşının malikanesinde yandığını söyledi.

Güzel isme hayranları sosyal medyadan yorum yağdırdı.