Hande Sarıoğlu FIFA şarkısında kalça titretti, takipçileri mest oldu! 'Katar yetkilileri görmesin'

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısında kalça titretti, takipçileri mest oldu! 'Katar yetkilileri görmesin'

Eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, YouTube programına özel 2022 Dünya Kupası taraftar şarkısında dans etti. Sarıoğlu'nun kalça dansı, beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosundan sonra Habertürk'teki işine son verilen spiker Hande Sarıoğlu, şimdilerde YouTube'da program yapıyor.

Hande Sarıoğlu, iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski spor spikeri Sarıoğlu, FIFA 2022 heyecanını da yakından takip ediyor.

Oley TV'de program yapan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Katar'a özel kalça dansı yaptı.

34 yaşındaki ünlü sunucunun videosu binlerce beğeni ve yorum alınca, bir paylaşım daha geldi.

Hande Sarıoğlu’dan kalça performansı VİDEO

Yine kıvırdı

Hande Sarıoğlu; Nicki Minaj ve Maluma'nın seslendirdiği Tukoh Tata şarkısıyla dans ettiği anları paylaştı.

Şarkı eşliğinde kalçasını titreten Sarıoğlu, fiziği ve hareketleriyle dikkat çekti.

Instagram'dan "Selamınaleyküm, ben şovumu yaptım" notuyla paylaşım yapan ünlü spiker, gündem oldu.