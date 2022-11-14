Hande Sarıoğlu fileli çorabı ile Ertan Süzgün'ü zora soktu! "Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak''

Hande Sarıoğlu fileli çorabı ile Ertan Süzgün'ü zora soktu! "Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak''

Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kostümüyle dikkatleri üzerine topladı. Mini eteğinin altına fileli çorap giyen Hande Sarıoğlu'nun iddialı tarzına yorum yağdı.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminden sonra ekranlara sıcak bakan Sarıoğlu, ilk olarak Aşk-ı Memnu dizisinde kısa bir rol aldı ve kendisini göstermeye başladı.

Bu diziden sonra sunuculuk alanında ilerleyen Sarıoğlu, spor programlarında boy gösterdi ve tanınırlığı gün geçtikçe arttı.

Habertürk'te spor haberlerini sunan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı. Bu video güzel spikerin kariyerinde dönüm noktası oldu.

Bu videodan dolayı günlerce gündemde kalan Hande Sarıoğlu, herkes tarafından konuşuldu ve sosyal medya ikiye bölündü.

Bazıları Hande Sarıoğlu'nu desteklerken, bazı kesimler ise eleştirmekten geri kalmadı. Eleştirileri dikkate almayan Sarıoğlu, dijital dünyada kendisine yer buldu.

OLEY TV Youtube kanalında program yapan Hande Sarıoğlu, iddialı paylaşımları ve cesur kıfayetleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ertan Süzgün ile birlikte sunduğu programda farklı farklı tarzları deneyen Sarıoğlu, Harley Quinn kostümüyle olay oldu.

Ertan Süzgün'Ü şaşırttı

Hande Sarıoğlu, Hande Kaplı Ertan programının yeni bölümünde Harley Quinn oldu.

Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol'' sözleriyle seslendi.

Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak'' dedi.

''Ben spikerdim deli oldum'' diyen Hande Sarıoğlu, sunucu arkadaşına ''Yanıma pijamayla gelmişsin, bir bana bak bir de sana'' diyerek sitem etti.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni bölüm fragmanını yorum yağmuruna tuttu.

Hande Sarıoğlu'nun takipçileri ''Ertan yastıkla oturmakta sonuna kadar haklı'', ''Nefsini terbiye etmekte Ertan gibi ol'' ve ''Hande'ye bakmaktan Ertan'ı göremedim'' gibi yorumlarda bulundu.