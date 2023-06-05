Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu pozla kutladı! 'Icardi görmesin' Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hande Sarıoğlu'nun şampiyonluk pozu..

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray dün sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını 3-0 kazanarak bu sezonki son maçına çıktı. Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın dün oynadığı Fenerbahçe maçını tribünden izledi ve daha sonra şampiyonluk kutlamalarını takip etti. Galatasaray'ın neredeyse her maçını yakından takip eden Hande Sarıoğlu'nun tribün pozları takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Dün tribünde yer alan Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile dikkat çekti. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Hande Sarıoğlu bu karesine "Şampiyon Galatasaray" notunu ekledi. İşte Hande Sarıoğlu'nun o pozu..