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- Hande Sarıoğlu göğüslerini telefon kamerasına soktu! 'Gelirken 2 ekmek almayı unutma'
Hande Sarıoğlu göğüslerini telefon kamerasına soktu! 'Gelirken 2 ekmek almayı unutma'
- 11.08.2022 - 14:10
Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.
Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu, istifa etmişti.
Instagramı aktif kullanan fenomen isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.
Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Fenomen isim son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti.
Daracık bluzuyla yakın poz veren Hande Sarıoğlu'nun fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
Sarıoğlu'na takipçilerinden "Gelirken 2 ekmek al", "Tanrı kadını yarattı", "Ekmek almayı unutma" gibi yorum geldi.
İŞTE O POZ...