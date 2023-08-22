Hande Sarıoğlu sokak tarzıyla... Bakan sırt dekoltesine inanamadı: "Giyinmeyi unutmuş yerli Wanda Nara ablam" Son dönemde tatil pozlarıyla gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sarıoğlu'nun tarzını görenler ise yorum butonunu adeta çökertti.

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Yayınladığı dans videosu ile gündem olan ancak Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu, şimdilerin en ünlü ismi haline geldi.

Youtube üzerinden spor yayınları yapan Hande Sarıoğlu, özellikle cesur tarzıyla görenleri etkiliyor.

Cesur kareler paylaşan Sarıoğlu bu defa Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü isim yine kıyafetiyle gündeme geldi.

Tarzı herkesi etkiledi

Nişantaşı'nda görüntülenen güzel spiker kombiniyle dikkat çekti. Son dönemde sporunu aksatmayan Sarıoğlu'nun iddialı tarzına bir bakan bir daha baktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Hande Sarıoğlu, "Ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Düşünmüyorum. Dijitalde daha rahatım. Kendimi orada daha özgür hissediyorum. Orada devam edeceğim" yanıtını verdi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu yenileyen Sarıoğlu, "Galatasaray maçları olduğu gün heyecanlıyım. Her maça gitmeye çalışıyorum. Galatasaray'ın yeni transferleri beni daha çok heyecanlandırdı". dedi.