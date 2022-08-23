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    Hande Sarıoğlu straplez bluzüyle dekolte verdi! 'Açıldı açılacak'

    Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sarıoğlu, göğüs dekoltesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
    • 23.08.2022 - 17:32
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    Hande Sarıoğlu straplez bluzüyle dekolte verdi! 'Açıldı açılacak'

    Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.

    Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu, istifa etmişti.

    Instagramı aktif kullanan fenomen isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.

    Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Fenomen isim sonra olarak, Alaçatı'da verdiği pozlarla gündem oldu.

    Straplez bluz giyen Sarıoğ'lunun göğüs dekoltesi adeta sosyal medyayı salladı.

    İşte, Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımı...

    Hande Sarıoğlu straplez bluzüyle dekolte verdi! Açıldı açılacak #1

    Hande Sarıoğlu straplez bluzüyle dekolte verdi! Açıldı açılacak #2


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