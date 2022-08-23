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Hande Sarıoğlu straplez bluzüyle dekolte verdi! 'Açıldı açılacak'

Hande Sarıoğlu straplez bluzüyle dekolte verdi! 'Açıldı açılacak'

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sarıoğlu, göğüs dekoltesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.