Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıoğlu'nun kırmızı elbiseli videosu, büyük olay oldu.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Yoluna spiker olarak devam etmek isteyen Hande, bu kapsamda da birçok alanda çalışma fırsatı buldu. 2010 yılında Star TV'de yayınlanan Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan Sarıoğlu, akabinde Pasaport programını sundu.

13 Mayıs 2019 yılında Habertürk ekranlarına geçen Hande Sarıoğlu, burada spor programlarında sunuculuk yaptı.

Güzel isim sosyal medya hesabındna yayınladığı bir dans videosu ile işine son verildiğini açıklayana kadar Habertürk ekranlarında çalıştı.

Habertürk ekranlarından ayrıldıktan sonra günlerce konuşulan Hande Sarıoğlu, dans videolarını peş peşe yayınlamaya başladı.

Bu konu sayesinde ünlenen ve adını duyuran Hande, Ertan Süzgün ile Youtube üzerinden spor yayınları yapmaya başladı.

Bu spor yayınlarındaki cesur kıyafetleri ve tavırları ile olay olan Hande Sarıoğlu, son paylaştığı videoda ise görenlerin aklını başından aldı.

Hande Sarıoğlu'nun dansı

Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün iel dans etti. Kırmızı elbisesi ile ettiği dansa dair videoyu ise sosyal medya hesabından yayınladı.

Sarıoğlu yayınladığı videoya, "Handekaplı Ertan mııı Bihterkaplı Behlül mü Messi mi Mbappe mi? Arjantin mi Fransa mı? Tangocular mı Horozlar mı? Tarafını seç.

2022 Katar Dünya Kupası final maçı özel bölümü, Oley TV youtube kanalımızda yayında. Tango Bizim Dansımız" notunu düştü.

Hande Sarıoğlu'nun videosuna başta futbolseverler olmak üzere, binlerce kişi yorum yaptı. Hande'nin cesur olduğunu söyleyen hayranları Ertan Süzgün'e de seslenmeyi ihmal etmedi.

Bazıları, "Siz evlenin" derken, bazıları ise Ertan Süzgün'ün çok şanslı olduğunu söylemeden edemedi.