Hande Sarıoğlu'nun annesi görenleri hayran bıraktı! "Güzelliğim annemden" demişti... Gören ikna oldu Son zamanların gözde isimlerinden birisi olan Hande Sarıoğlu, "Güzelliğim annemden" sözleriyle ilgi çekmişti. Bayramda soluğu ailesinin yanında alan ve annesinin de yer aldığı fotoğraf karesini paylaşan Sarıoğlu, bu dediğini de kanıtlamış oldu.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden yayınlar yapan Hande, güzelliğiyle gündemden düşmüyor.

Ertan Süzgün ile yaptığı Youtube yayınları ve verdiği cesur pozlarla konuşulan Hande Sarıoğlu, bayramı ailesinin yanında kutladı.

Düzce'ye giden ve ailesiyle çektirdiği kareyi paylaşan Sarıoğlu, bir kez daha olay oldu.

Ailecek paylaştığı karesinde dikkatler Hande Sarıoğlu'nun annesine çevrildi. Hande Sarıoğlu'nun, annesi Mediha Sarıoğlu ile benzerliği sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Mediha Sarıoğlu'nu gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne benzerlik" demeden geçemedi.

İşte Hande Sarıoğlu'nun annesi

Geçtiğimiz günlerde Pena YouTube kanalına verdiği röportajda, ''Güzelliğimi annemden aldım. Benim annem çok güzel bir kadın'' açıklamasını yapan Hande Sarıoğlu'nun, annesi Mediha Sarıoğlu gündem oldu.

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun annesine benzerliği görenleri şaşırttı.

Sarıoğlu'nun annesiyle verdiği pozlara, ''Anneniz sizi doğurmamış, kendisini klonlamış'', ''Gözler aynı anne'', ''Güzelliğinin sırrı ortaya çıktı'' ve ''Annenin fotokopisi gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Düzce Akçakoca'da doğup büyüyen Hande Sarıoğlu'nun bir de abisi bulunuyor.