Hande Sarıoğlu'nun annesiyle verdiği poza beğeni yağdı: 'Güzelliğinizi kimden aldığınız belli' Hande Sarıoğlu'nun son Instagram paylaşımı beğeni topladı. Annesi ile bir pozunu paylaşan Hande Sarıoğlu takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o kare..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı son paylaşım ile gündeme geldi.

Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 556 bin takipçisi bulunuyor. Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.

Düzceli olan Hande Sarıoğlu kurban bayramı sebebiyle memleketine gitti. Bol bol paylaşım yapan Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Hande Sarıoğlu Instagram hesabından annesi ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucunun annesiyle olan benzerliği büyük dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu Instagram hesabından paylaştığı o fotoğrafa 'Mediha Sultan. Kurbaneee' notunu ekledi.

Ünlü sunucunun o karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Hande Sarıoğlu ve annesi..

Hande Sarıoğlu'nun annesiyle paylaştığı bazı kareler şu şekilde;