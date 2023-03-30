Hande Sarıoğlu'nun gala kombini sosyal medyayı salladı! 'Wanda Nara'ya özenmişsin' Hande Sarıoğlu iddialı sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı sosyal medyada dikkat çekmeyi başarıyor. Sunuculuk yaptığı dönemde paylaştığı oryantal videosunun ardından çalıştığı kanaldan ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu şimdilerde sosyal medyada içerikler üretiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun instagramda 482 bin takipçisi bulunuyor. Paylaştığı cesur pozlar ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu, yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Hande Sarıoğlu son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı. Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımı beğeni yorum yağmuruna tutuldu. Hande Sarıoğlu instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bu gala daşlı gala. Cıngıllı daşlı gala" ifadelerini ekledi. İşte Hande Sarıoğlu'nun pozları.. Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988'de Düzce'nin Akkakoca ilçesinde dünyaya geldi. Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.