Hande Sarıoğlu'nun pijamalı asansör pozu gündeme oturdu! 'Pijamaspor' Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı pijamalı poz ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ünlü ismin o pozu..

Sosyal medyanın en popüler isimler arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı son paylaşım ile gündeme geldi.

Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 554 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor. Son olarak asansörde poz veren Hande Sarıoğlu dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'dan bir hikaye paylaşan Hande Sarıoğlu'nun pijamasıyla verdiği poz beğeni topladı.

Hikayesine 'Pijamaspor' notunu ekleyen Hande Sarıoğlu'nun asansör pozu ilgi gördü.

İşte Hande Sarıoğlu'nun pijamalı asansör pozu..