Hande Sarıoğlu'nun tribün pozlarına Galatasaraylılardan yorum yağmuru: 'Wanda Nara sandım' Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı maçı tribünden takip etti. Ünlü isim stadyumda verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler..

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı gündeme oturuyor. İddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. Hande Sarığlu'nun Instagram'da 498 bin takipçisi bulunuyor. Sık sık cesur pozları ile paylaşımlar yapan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim dün gittiği Galatasaray maçında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u 2-0 yendiği maçı tribünden takip eden Hande Sarıoğlu maç esnasında bol bol paylaşım yaptı. Hande Sarıoğlu'nun bu paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..