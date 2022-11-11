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    Hande Soral kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı! "Kırmızı en çok sana yakışıyor"

    Ünlü oyuncu Hande Soral'ın kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar büyük beğeni topladı. İşte Hande Soral'ın 70 binden fazla beğeni alan o fotoğrafları..
    • 11.11.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 17:34
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    Hande Soral kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı! 'Kırmızı en çok sana yakışıyor'

    Ünlü oyuncu Hande Soral güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. 35 yaşında olan oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Instagram'ı oldukça aktif olarak kullanan oyuncunun 2 milyon takipçisi bulunuyor. Hande Soral'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri o pozları yorum yağmuruna tuttu.

    2008 yılında seyirci olarak katıldığı Komedi Dükkanı isimli programda sahneye çıkan ve oyunculuk yapan Hande Soral o günden sonra oyunculuk konusunda teklifler aldı ve oyuncu oldu.

    Hande Soral kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı! 'Kırmızı en çok sana yakışıyor' #1

    Küçük Kadınlar, Alev Alev, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

    İşte Hande Soral'ın "Kırmızı her yerde her zaman giyilir" notuyla paylaştığı o kareler..

    Hande Soral kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı! 'Kırmızı en çok sana yakışıyor' #2

    Hande Soral kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı! 'Kırmızı en çok sana yakışıyor' #3


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