Hande Subaşı kimdir? Baht Oyunu'yla geri döndü

Baht Oyunu dizisinde Nergis karakterine hayat verecek olan Hande Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi gibi sorular izleyicilerin araştırma konusu oldu. Peki Hande Subaşı kimdir?

Baht Oyunu bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Nergis karakterine Hande Subaşı hayat verecek.

Ekranlara geri dönen 37 yaşındaki oyuncu Hande Subaşı, performansı ve karakteri ile seyircileri etkileyecek.

Peki, Baht Oyunu Nergis kimdir? Baht Oyunu'nun Nergis'i Hande Subaşı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

BAHT OYUNU NERGİS KARAKTERİ

Ada'nın ortanca teyzesi. Çocukluğu ailesinin kadınlarının mutsuz evlilikleri ve buna bağlı üzüntü ve kederleri üzerine kurulmuş.

Daha ilk gençlik yıllarında kendi kendine bir söz vermiş Nergis; ailesindeki diğer kadınlara benzememek için aşık olmayacak ve kendisine aşık olanı sevmeye çalışacakmış. Öyle de yapmış... 20'li yaşlarının başında ona aşık olan, bir dediğini iki etmeyen Aslan'la evlenmiş...

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladiktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandı.

Sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra ATV'de yayınlanan Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm iki tane filmlerinde oynadı. Ve Elde Var Hayat dizisiyle kamera karşısına geçti.