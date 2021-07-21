Hanımağa'nın Gelinleri filmi nerede çekildi? Hanımağa'nın Gelinleri konusu ve oyuncu kadrosu

Hanımağa'nın Gelinleri filmi nerede çekildi? Hanımağa'nın Gelinleri konusu ve oyuncu kadrosu

TRT1 ekranlarında bayrama özel olarak ekranlara gelecek olan Hanımağa'nın Gelinleri filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Hanımağa'nın Gelinleri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Komedi ve aile türlerindeki Hanımağa'nın Gelinleri filmi, Kurban Bayramı'na özel olarak bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından film severlerle buluşuyor.

12 günde çekilen filmde, geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanım'ın, çocuklarıyla bir araya gelmek istediği bayram öncesi aniden rahatsızlanması üzerine yaşananlar anlatılıyor.

Filmi yayın akışında görenler, Hanımağa'nın Gelinleri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor. İşte Hanımağa'nın Gelinleri filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Medya Fikir Kulübü tarafından hazırlanan ve yapımcılığını İbrahim Elma, yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın üstlendiği proje, TRT tarafından bayrama özel hazırlandı.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ KONUSU NEDİR?

Çanakkale'de geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocukları işleri ve ailelerini bahane ederek yine gelmeyeceklerini söyler.

Dilber'in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır.

Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarında hem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır.

Kurban Bayramı'nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır. Dilber, yeni gelin adayının arkeolog olmasından hoşlanmaz. Çiftlikten kovduğu eski çalışanları gibi onun da define avcısı olduğunu düşünür.

Dilber'in bir yıldır baktığı Kınalı'nın kaybolması ile tüm aile bilinmedik bir maceraya sürüklenir. Tüm olumsuzluklara rağmen Dilber, ailesine bir arada olmanın önemini öğretmiş olur. Böylece bu bayram tüm aile için farklı bir hayatın başlangıcı olacaktır.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ OYUNCULARI KİMLER?

İddialı kadrosuyla dikkat çeken filmde; Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.