Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları

Yönetmen koltuğunda David Yates'in oturduğu Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi konusu ve oyuncuları.

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin beşinci filmi ve kitap uyarlaması olan Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Vizyona girdiği anda gişe rekorları kıran ve başarısı dünyaya yayılan macera, fantastik ve aile türlerindeki filmin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

İzleyiciler, Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yer aldığı Harry Potter'ın yer aldığı 2007 yılı yapımı Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ KONUSU

Privet Drive'da geçen yalnız bir yazın ardından Harry, Hogwarts'a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort'un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry'e ya da Dumbledore'a inanmaktadır.

Sihir Bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir. Bu sırada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang'tan bir bakış çalmaya engel olamaz.

Sihir Bakanlığı'nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort'un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts'taki en zor yılına başlamıştır.

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ OYUNCULARI