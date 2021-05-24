Hasan Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan konuğu Hasan Yılmaz'ın biyografisi

Ankara oyun havası şarkıları ile tanınan sanatçı Hasan Yılmaz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Hasan Yılmaz kimdir?

Ver Coşkuyu, Yalan mı, Salla gibi albüm çalışmalarıyla bilinen ve yayınladığı Ankara şarkıları ile oldukça sevilen Hasan Yılmaz hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu gündüz kuşağı programına konuk olan sanatçı, kısa bir süre önce vefat eden meslektaşı Oğuz Yılmaz'ın şarkılarını seslendirdi.

İzleyiciler Hasan Yılmaz kimdir sorusunu araştırıyor. Peki Hasan Yılmaz kimdir, nereli? Hasan Yılmaz kaç yaşında? İşte şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayat hikayesi...

HASAN YILMAZ KİMDİR?

1967 senesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Hasan Yılmaz, Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hem de tüm ülke genelinde tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır.

Aslen Kastamonulu olan Yılmaz'ın iş adamı Bekir Başar'ı manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına dek Kastamonu'da yaşamış olan Yılmaz, beraber işsizlik sebebi ile daha huzurlu yaşayabilmek amacıyla 1984 senesinde ailesi ile İstanbul'a göç etmiştir.

Müzik kariyerine atılmadan önce kamyon şoförlüğü yaptığı bilinen Yılmaz'ın sanat hayatı, Tarabya'da çalışan bir arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekanda misafir sanatçı olarak sahne alması ile beraber başlamıştır.

1998 senesinde Acımasız Dünya isimli ilk albümüyle müzik hayatına başlayan Hasan Yılmaz, 2005 senesinde Salla isimli şarkısıyla en çok satanlar listesine girmiş ve Altın Plak ödülünü hak etmiştir.

Şarkıcı Hasan Yılmaz 2007 senesinde katıldığı Buzda Dans isimli yarışmada 12 yarışmacı arasından 4. olmuş ve magazin dünyasında uzun süre gündem haline gelmiştir. 2009 senesinde ise Flash TV'de Hasan Yılmaz'la Eller Havaya isimli programını sunmaya başlayan Yılmaz, 27 senedir evlidir ve 2 kızı bulunmaktadır.

HASAN YILMAZ ALBÜMLERİ