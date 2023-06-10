Hastanelerin sembol kadını! "Sus" pozundaki hemşirenin son hali... Hastane duvarlarındaki sus pozunu veren hemşire olarak hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı.

Hastane, sağlık ocağı ya da ağız diş sağlığı merkezi hangisine giderseniz gidin içeri girdikten sonra sizi parmağıyla "sus" işareti yapan bir hemşire karşılar.

Geçmişte yaygın olarak kullanılan fotoğrafın kahramanı Dilek Tunca , 1976 yılında gerçekleşen çekimler sonrası bu pozun ülkenin dört bir köşesindeki duvarları süsleyeceğini hayal bile etmemişti.

Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.

Daha sonra bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için "sus işareti" kataloğu deneme çekimlerine katıldığını vurgulayan Tunca, adeta bir ikon haline geldi.

"Sus" yapan hemşirenin son hali

Sembolleşen 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.

80 yaşında merdiven dayayan ünlü hemşirenin son halini gören şoke oldu.

Dilek Tunca yıllar sonra aynı pozu verdi.