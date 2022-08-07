Hastaneye koştu! Ebru Şancı yaşadıklarını günler sonra anlattı... '8 kilo verdim'

Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eski manken eşi Ebru Şancı, ciddi bir sağlık sorunu geçirdi. Şancı, yaşadığı rahatsızlığı günler sonra anlattı.

16 yaşında modelliğe adım atan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu.

Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparn tescilli güzel Ebru Şancı, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunan model, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ebru Şancı, son olarak 20 gün önce hastane paylaşımı yapmıştı ve bu paylaşım herkesi merak ettirmişti.

Eski manken, başına gelenleri günler sonra takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şancı yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi:

"İlk geldiğimde şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı kaçmış. Bir de o endişe verdi şaka maka gidiyordum. Çok tehlikeli onun için 15 gündür Instagram'da yokum bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi.

Çok korkutucuydu. 5 gece hastanedeydim göbek deliğimden girdiler bağırsakları kestiler. Zayıflamamın sebebi 15 gün sıvıyla beslenmem. 8 kilo verdim."