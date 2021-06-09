Hatice Aslan kimdir? Cam Tavanlar'ın Süreyya'sı...

Ekranların yeni dizisi Cam Tavanlar'da Süreyya karakteriyle ön plana çıkan Hatice Aslan kimdir araştırılıyor. İşte Hatice Aslan'ın biyografisi ve hakkında merak edilenler...

Show Tv'de yeni başlayan dizi Cam Tavanlar'ın zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadın olan Süreyya'sı Hatice Aslan kimdir merak ediliyor.

Ferhunde Hanımlar dizisi ile tanınan isim Lale Devri dizisi ile zirveyi yakaladıktan sonra, son olarak Dali'nin Kadınları oyunuyla Edith Piaf'ı canlandırmıştır.

Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Hatice Aslan kimdir? sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Peki, Cam Tavanlar Süreyya kimdir? Cam Tavanlar'ın Süreyya'sı Hatice Aslan kaç yaşında, aslen nereli? İşte Hatice Aslan hakkında bilgiler..

CAM TAVANLAR SÜREYYA KARAKTERİ

Süreyya Hanım zamanında Cem'in dedesi Teyfik Bey'le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

59 yaşındaki Hatice Aslan 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu, ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro çalışmalarını çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdü.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Nuri Bilgi Ceylan'a Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü getiren Üç Maymun filmindeki performansıyla SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı.

Mustafa Nuri'nin yönettiği Vücut filmindeki rolüyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi, İçimdeki Fırtına, Adı Zehra, Bir Deli Rüzgar, Kuzgun ve Zümrüdüanka'nın da aralarında bulunduğu televizyon dizilerinde rol aldı.

Sahnede son olarak Dali'nin Kadınları oyunuyla Edith Piaf'ı canlandırdı. Aslan, aynı zamanda müzik çalışmalarında da bulunuyor.