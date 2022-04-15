Hatice Şendil ve İsmail Demirci'li İyilik dizisi ilk tanıtımı

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimlerin yer aldığı Fox TV'nin yeni dizisi "İyilik"in ilk tanıtımı yayınlandı.

Fox TV, sezona iddialı bir yapım daha ekliyor.

Yasak Elma ile reytinglerde yer bulan kanal, usta isimleri bir arada buluşturduğu yeni dizisi için geri sayıma başladı.

Yaz dizileri arasında yerini alacak olan İyilik, ilk tanıtımıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan “İyilik” dizisi, bir ihanet hikayesini anlatacak.

Kadrosu netleşen dizide İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor.

İyilik İlk Bölüm Fragman VİDEO

İyilik dizi konusu

Dizide İsmail Demirci, Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Görünürde mutlu bir ailesi, eşi ve iki çocuğu olan Murat, aslında hiç de masum bir aile babası değildir.

Neslihan, Murat’ın eşidir. İyilik yapmak için oturdukları evin yan tarafındaki küçük evlerini arkadaşı Damla’ya verir. Damla’nın Murat ile ilişkisinden habersiz olan Neslihan sadece bir iyilik yapmak istemiştir. Oysa ki kendi elleriyle çok sevdiği kocasını metresinin kollarına yollar.

Murat ile Damla’nın yasak ilişkisinin hikayenin kilit noktası olacağı dizide İsmail Demirci’ye başrolde Neslihan karakteriyle Hatice Şendil, Damla karakteriyle de Sera Kutlubey eşlik edecek.

Tanıtım yayınlandı

Dün akşam ilk tanıtımı yayınlanan dizide; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır.

Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir.

Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…