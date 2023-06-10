Havuz başında cesur pozlar.. Demet Özdemir cesur dekolteli pozlarıyla mest etti!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Şimdilerde tatil yapan Demet Özdemir sosyal medya pozları ile gündeme geldi.
Demet Özdemir geçtiğimiz haftalarda 8 ay evli kaldığı eşi Oğuzhan Koç ile boşanmalarının ardından uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
30 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Özdemirs osyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Demet Özdemir'in Instagramda 15.9 milyon takipçisi bulunuyor.
Ünlü oyuncunun her paylaşımı yüzbinlerce beğeni alıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelen Demet Özdemir dün paylaştığı yeni pozlar ile gündeme geldi.
Havuz başında verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sunan Demet Özdemir'in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Demet Özdemir'in son Instagram pozları..