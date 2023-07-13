Hayal Köseoğlu ayna karşısına geçti, cesur pozu sosyal medyayı salladı!

Bir dönem Kanal D ekranlarına damga vuran Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Hayal Köseoğlu, sık sık gündeme gelen isimlerden.

Aşk-ı Memnu’da Nihal’in yakın arkadaşı Pelin karakterine hayat veriyordu. Hem güzelliği hem oyunculuğuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu.

Son olarak 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide rol alan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Son paylaşımı ise büyük beğeni topladı.

Ayna karşısında poz verdi

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, mini şortuyla ayna karşısında verdi. Verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hayal Köseoğlu ayna karşısına geçti, cesur pozu sosyal medyayı salladı!

Pozunun ardından Instagram'da yüz binlerce beğeni ve yorum yağmuru alan ünlü oyuncu, hayranlarının kalplerinde taht kurmaya devam ediyor.