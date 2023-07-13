Hayal Köseoğlu ayna karşısına geçti, cesur pozu sosyal medyayı salladı! "Sanat eseri gibi" Aşk-ı Memnu dizisiyle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Isntagram pozlarıyla herkesi büylüyor. Bu kez ayna karşısında verdiği cesur pozu akılları baştan aldı.

Bir dönem Kanal D ekranlarına damga vuran Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Hayal Köseoğlu, sık sık gündeme gelen isimlerden. Aşk-ı Memnu’da Nihal’in yakın arkadaşı Pelin karakterine hayat veriyordu. Hem güzelliği hem oyunculuğuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Son olarak 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide rol alan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Son paylaşımı ise büyük beğeni topladı. Ayna karşısında poz verdi Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, mini şortuyla ayna karşısında poz verdi. Verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Pozunun ardından Instagram'da yüz binlerce beğeni ve yorum yağmuru alan ünlü oyuncu, hayranlarının kalplerinde taht kurmaya devam ediyor.