Hayal Köseoğlu banyoda bikinisiyle poz verdi... 'Kaymak gibisin'

Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından verdiği bikinili pozu ile hayranlarından tam not aldı.

20 Aralık 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı.

6 yaşında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Hayal, yine Kanal D'de yayınlanan Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu'da boy gösterdi.

Ardından Star'da yayınlanan Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Hayal Köseoğlu, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin'de yer aldı.

Köseoğlu asıl ünü ise Mucize Doktor dizisine başlaması ile kazandı. Mucize Doktor dizisinde Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, popülerliğini artırdı.

Mucize Doktor dizisinde birlikte yer aldıkları Onur Tuna ile Mahkum'a başlayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla ilgi çekiyor.

Birbirinden cesur ve güzel pozlar veren ünlü isme, hayranlarından yorum ve beğeni yağıyor.

Bikini poz geldi

Cesur pozlarına bir yebisini daha ekleyen Hayal Köseoğlu, yazın tadını çıkarıyor.

Yoğun iş temposundan sonra tatile çıkan oyuncu, bikinili karesini Instagram'ın hikaye kısmından yayınladı.

Kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Köseoğlu'nun bu karesine, 1 Milyonluk hayran kitlesi kayıtsız kalamadı.

Ünlü isme, "Çok güzelsin", "Taş gibi kadın" , "Fiziğinin maşallahı var" tarzında peş peşe yorumlar yağdırdı.

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