Hayal Köseoğlu bikinili pozlarıyla beğeni topladı! 'Yazı getirmişsin' Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor.

29 yaşında olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 964 bin takipçisi bulunan Köseoğlu'nun paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a bir mektup yazmasıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu sosyal medyada dikkat çekmişti.

Genç oyuncu son Instagram paylaşımı ile takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Hayal Köseoğlu'nun "Baharlar gelecek, biz tüm güzelliğimizle, ışığımızla, umudumuzla, şirinliğimizle ve inadımızla buradayız" notuyla paylaştığı o kareler..

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur.