Hayal Köseoğlu iddialı crop bluzuyla beğeni topladı! "Bu güzellik şaka mı" Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç oyuncunun son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

29 yaşındaki ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topluyor. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Köseoğlu'nun paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Genç oyuncu son instagram paylaşımı ile takipçilerinin beğenisini topladı. 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Genç oyuncu kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hayal Köseoğlu'nun beğeni toplayan son Instagram pozları..