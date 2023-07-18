Hayal Köseoğlu mayolu havuz pozlarıyla mest etti: "Bu güzellik şaka mı" Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak havuz pozlarıyla gündeme geldi. İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle ünlenen Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımları gündeme geliyor. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, Instagram'da paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu son olarak Instagram hesabından paylaştığı mayolu kareler ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Köseoğlu'nun paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte Hayal Köseoğlu'nun son Instagram pozları..