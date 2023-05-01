Hayal Köseoğlu pencere önünde verdiği cesur pozlarla beğeni topladı! "Bu güzellik halis mi" Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç oyuncunun son paylaşımı beğeni topladı. İşte o kareler..

29 yaşında olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Instagram'da 968 bin takipçisi bulunan Köseoğlu'nun paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Genç oyuncu son instagram paylaşımı ile takipçilerinin beğenisini topladı. 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Hayal Köseoğlu henüz 6 yaşındayken Kanal D'de yayınlanan Ruhsar isimli dizide rol alarak oyunculuğu tatmıştır. Genç oyuncu kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hayal Köseoğlu'nun beğeni toplayan son instagram pozları..