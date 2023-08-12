Hayal Köseoğlu’ndan cesur pozlar! Pembeler içinde paylaştı

Bir dönem ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, hesabını aktif kullanıyor.

Genç oyuncu Aşk-ı Memnu’nun yanı sıra 7. Koğuştaki Mucize, Sesinde Aşk Var, Bir Nefes Daha gibi yapımlarda da rol aldı.

Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Hayal Köseoğlu, sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son pozları görenleri mest etti.

Barbie oldu

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 1 milyon takipçisi bulunan hesabından issialı pozlarını yayınladı.

Hayal Köseoğlu’ndan cesur pozlar! Pembeler içinde paylaştı “Gerçek Barbie”

30 yaşındaki ünlü oyuncu verdiği pozları "Hi Barbie" notuyla yayınladı. Takipçilerinden "Çok tatlısın", "Gerçek Barbie", "Barbie'den daha güzel" gibi yorumlar geldi.

Hayal Köseoğlu’ndan cesur pozlar! Pembeler içinde paylaştı “Gerçek Barbie”
Hayal Köseoğlu’ndan cesur pozlar! Pembeler içinde paylaştı “Gerçek Barbie”