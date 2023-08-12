Hayal Köseoğlu’ndan cesur pozlar! Pembeler içinde paylaştı "Gerçek Barbie" Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, pembeler içinde verdiği pozları paylaştı. Gören gözlerini alamadı.

Bir dönem ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Genç oyuncu Aşk-ı Memnu’nun yanı sıra 7. Koğuştaki Mucize, Sesinde Aşk Var, Bir Nefes Daha gibi yapımlarda da rol aldı.

Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Hayal Köseoğlu, sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son pozları görenleri mest etti.

Barbie oldu

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından issialı pozlarını yayınladı.

30 yaşındaki ünlü oyuncu verdiği pozları "Hi Barbie" notuyla yayınladı. Takipçilerinden "Çok tatlısın", "Gerçek Barbie", "Barbie'den daha güzel" gibi yorumlar geldi.