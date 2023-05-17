Hayal Köseoğlu'ndan ikinci tur mektubu! "Bizi yalnız bırakmayın..." Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Sinan Oğan'a seslendi. İkinci turda henüz kimi destekleyeceği belli olmayan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a yazdığı mektubu yayınladı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından YSK seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu.

YSK'nın ikinci tur açıklamasıyla birçok ünlü isim sosyal medyadan destek verdiği adaya seslendi.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu da Sinan Oğan'a seslendi.

İkinci turda yer almayan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, henüz hangi ittifakı desteklediğini açıklamadı.

"Sinan Oğan'a açık mektubumdur"

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından "Sinan Oğan'a açık mektubumdur" sözleriyle başlayan bir mektup yayınladı.

Hayal Köseoğlu'nun paylaşımının altında binlerce kullanıcı tartışmaya başladı.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu paylaşımın altına, "Bütün kadın arkadaşlarımı da sesimizin duyulması için davet ediyorum. Sanatçı siyaset yapmaz diyen takipçilerime: İnanın bana ben de hiç siyaset yapmak istemem.

Keşke sahneme çıksam, insem, hayat bayram olsa. Ama bir vatandaş olarak, özellikle de bir kadın olarak ses çıkartmak zorundayım çünkü temel özgürlüklerim saldırı altında. Hepimizin öyle. Lütfen bu sefer kırmızı çizginiz kadınlar olsun Sinan Oğan." notunu yazdı.