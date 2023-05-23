Hayal Köseoğlu'ndan şoke eden tepki! Sinan Oğan için ekrana tükürdü "Kadını zorbalayan..." Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamasının ardından sosyal medyada ateş püskürdü. Ünlü oyuncunun paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün yaptığı basın açıklamasıyla birlikte desteklediği tarafı açıkladı. Basın açıklamasında, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum." sözleriyle desteğini duyurdu. Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Oğan'a tepki gösterenler arasında ünlü isimler de var. Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu da bu isimlerden bir tanesi. Paylaşımı tepki çekti Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından ekrana tükürerek Sinan Oğan'ı eleştirdiği bir video yayınladı. Paylaşımın üzerine yazdığı sözler ise ağızları açık bıraktı. Paylaşımı tepki çekmeye devam ediyor. İşte Hayal Köseoğlu'nun "Oğlan kelimesini hakaret olarak gören, 1.5 dakika boyunca karşısındaki kadını zorbalayan birinden ne beklediysek?" sözleriyle ekrana tükürdüğü video...